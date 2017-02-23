Иракские войска начали штурм аэропорта Мосула

Правительственные силы Ирака в четверг начали штурм аэропорта Мосула в рамках операции по вытеснению боевиков из этого города. По сообщениям официальных лиц, элитному антитеррористическому подразделению удалось пробиться к удерживаемой экстремистской группировкой «Исламское государство» («ИГ») базе Газлани. Целью этой операции является взятие аэропорта.

Ранее в этом месяце иракские войска при поддержке возглавляемой США международной коалиции приступили к операции по захвату западной части Мосула. По сообщениям официальных лиц, с 19 февраля удалось занять территорию площадью около 120 квадратных километров. Власти рассчитывают, что войска войдут в западную часть города в ближайшие несколько дней.

Мосул оказался под контролем боевиков «ИГ» летом 2014 года. Месяц назад была освобождена часть города на восточном побережье реки Тигр. Как заявили американские официальные лица 20 февраля, в кварталах Мосула остается около двух тысяч боевиков.

Население города составляет около 750 тысяч человек. Это второй крупнейший город Ирака и последний оплот «ИГ» в этой стране.