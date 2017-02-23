В Пакистане прогремел взрыв, есть погибшие и раненые

В Пакистане в результате взрыва в городе Лахор погибли по меньшей мере пять человек и более десятка получили ранения, сообщают официальные лица. Взрыв прогремел в среду в престижном торговом квартале города, сказал пресс-секретарь полиции провинции Пенджаб. Район взрыва оцеплен, проходит поисковая операция.

За день до этого взрыва власти объявили в стране общенациональную антитеррористическую тревогу после того, как страну сотрясла волна нападений, в результате которых погибло свыше 130 человек.

16 февраля предполагаемый боевик привел в действие взрывные устройства в суфийской усыпальнице в провинции Синд, погибли 90 человек. Ответственность за это нападение взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство» («ИГ»). 13 февраля подрывом смертника движения «Талибан» в Лахоре были убиты 13 человек.