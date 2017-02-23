В США мусульмане собрали $90 тыс. на восстановление еврейского кладбища

В США мусульманские активисты собрали более 90 тысяч долларов на восстановление еврейского кладбища в Миссури, которое были разгромлено вандалами. Пожертвования сделали более 3 тысяч человек. Об этом сообщает Би-Би-Си.

Кампанию по сбору средств организовали Линда Сарсур и Тарик Аль-Мессиди. Сарсур – борец за права мусульман, одна из организаторов недавнего женского марша против Трампа. Она также известна как критик политики Израиля по отношению к палестинцам. Тарик Аль-Мессиди – основатель и глава неправительственной организации «Торжество милосердия», которая занимается образовательными проектами в сфере вероучения основателя ислама пророка Мохаммеда.

Кампанию поддержала писательница Джоан Роулинг, автор книг о Гарри Поттере. «Это так прекрасно», написала она в Твиттере в связи с новостью о начале сбора средств. После этой записи число пожертвований выросло, сообщает Франс Пресс.

В понедельник вечером на еврейском кладбище в пригороде Сент-Луиса, которому более 100 лет, вандалы повредили 170 надгробий.

Президент США Дональд Трамп выразил возмущение случившимся и призвал всемерно бороться с нетерпимостью. В среду кладбище в Сент-Луисе посетил вице-президент Майк Пенс. Он заявил, что в США нет места для насилия, ненависти и антисемитизма.