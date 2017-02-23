Порошенко удовлетворен диалогом с администрацией Трампа

Президент Украины Петр Порошенко удовлетворен диалогом, установленным с администрацией президента США Дональда Трампа, несмотря на опасения в Киеве, что Трамп может пожертвовать связями с Украиной в пользу более тесных отношений с Россией.

Порошенко заявил на заседании Верховной Рады Украины 22 февраля, что его беседы с Трампом, Госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и вице-президентом Майком Пенсом вызывают оптимизм.

«На данный момент, я счастлив, как мы строим мосты, и как наш диалог работает к лучшему с администрацией США», – сказал он.

Ранее два американских законодателя заявили о необходимости поставлять Украине боевые вооружения, чтобы она смогла лучше защищать себя от сепаратистов, которых поддерживает Россия.

В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Киеве сенатор Ричард Дурбин и член Палаты представителей Майкл Куигли выразили мнение, что президент России Владимир Путин продолжает курс на конфронтацию с Украиной.

Подтверждение связей с Вашингтоном, которое получил Порошенко во время недавних встреч с западными политиками, прозвучало в то время, когда одна из ключевых союзников Киева – Германия – выразила обеспокоенность провалом очередной попытки остановить боевые действия на востоке Украины.

Новое соглашение о прекращении огня должно было вступить в силу 20 февраля. При этом и Украина, и поддерживаемые Россией сепаратисты обязаны были отвести тяжелые вооружения линии фронта. «Истина заключается в следующем: прекращение огня не сохраняется», – заявил министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль, добавив, что это «вызывает тревогу».