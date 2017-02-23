Узбекистан расширит сеть своих миграционных представительств в России

Агентство по вопросам внешней трудовой миграции при Министерстве труда и социальной защиты населения Узбекистана откроет в нескольких регионах России свои представительства. По данным Агентства, представительства будут оказывать помощь трудовым мигрантам из Узбекистана, которые хотят жить и работать в России легально. В скором времени ожидается открытие нового представительства Узбекистана в Республике Башкортостан.

В Ташкенте решили помочь трудовым мигрантам

Узбекистан откроет в нескольких регионах России свои представительства, которые будут оказывать помощь трудовым мигрантам подготовиться к трудоустройству в этой стране.

Как сообщил телеканал «Россия 24»​, трудовых мигрантов из Узбекистана будут обучать русскому языку, истории страны, культурным традициям и правилам поведения в России.

«Проводится обучение языку, традициям, обычаям пребывающей страны, также нашим гражданам проведена адаптация – глубоко разъясняются последствия нелегальной трудовой миграции. По полученным данным со стороны МВД России, число трудоустроенных граждан на территории РФ на сегодняшний день составляет около миллиона человек», – сообщил в интервью российскому телеканалу Бекзод Бахадыров, главный специалист отдела международного сотрудничества при министерстве труда Узбекистана.

Представитель Агентства сообщил, что практика трудоустройства узбекских граждан в других странах через службы занятости активно развивается в последние годы. По его данным, при содействии Министерства труда Узбекистана за последние 15 лет в Южной Корее было трудоустроено порядка 30 тысяч работников, в России – 5 тысяч человек, в Японии – около 200 граждан.

В Агентстве по вопросам внешней трудовой миграции на запрос «Озодлика» сообщили о том, что открытие миграционных представительств в России осуществляется в сотрудничестве с местными узбекскими общинами и диаспорами.

Кроме того, Министерство труда и социальной защиты населения Узбекистана обещало трудовым мигрантам учитывать на родине стаж у тех, кто устроился на работу в России через Агентство.

​По данным департамента по гражданству и миграции МВД России, по состоянию на начало 2017 года на территории страны находился 9 миллионов 747 тысяч 621 иностранный гражданин и лицо без гражданства. Больше всего на учет поставлено граждан Узбекистана, их оказалось 3 миллиона 354 тысяч человека. Хотя по данным ФМС России, которую расформировали в прошлом году, в стране находятся 1,78 миллионов узбекистанцев.

Первое представительство откроется в Башкортостане

В последнее время посольство и консульства Узбекистана в России не могут предотвратить социальные, юридические и правовые проблемы, с которыми сталкиваются в этой стране узбекские трудовые мигранты, количество которых ежегодно увеличивается.

В последнее время «Озодлик» сообщал о ряде случаев, когда граждане Узбекистана месяцами и даже годами содержались в российских Центрах временного содержания иностранных граждан и не могли уехать к себе на родину.

Республика Башкортостан предложила способ решения данной проблемы. В республике откроется первое представительство Узбекистана по решению вопросов трудовых мигрантов.

​По сообщению башкирского телевидения, основную часть нелегальных мигрантов, длительное время содержащихся в четырех существующих в регионе Центрах временного содержания иностранных граждан, составляют граждане Узбекистана.

Члены мобильной группы по вопросам миграции Башкортостана сообщили об установлении максимального срока содержания трудовых мигрантов в этих Центрах, а также о внесении изменений в миграционное законодательство относительно финансирования Центров и разработки механизмов департации иностранных граждан.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова считает, что открытие в России представительств Узбекистана в разы ускорит процесс депортации узбекских мигрантов на родину:

– Те запросы, которые направляют наши коллеги из субъектов, достаточно медленно обрабатываются. Создание такого представительства позволило бы нам в 3-4 раза ускорить процедуру. Более того, сегодня поступило предложение, оно активно коллегами было поддержано: это представительство могло бы работать не только на Республику Башкортостан, но и на территории всего Приволжского федерального округа, – говорит депутат Лилия Гумерова.

По ее словам, на сегодняшний день 80 процентов мигрантов, которые проживают и работают на территории Башкортостана, составляют граждане Узбекистана.

Стоит отметить, что в России расположено всего два консульства Узбекистана – в Москве и в Новосибирске.

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