Нет газет, один независимый канал на пять государственных, журналистам не верят: как работают СМИ в Таджикистане

В Душанбе прошло очередное заседание Совета по прессе при Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана. Журналисты поделились наболевшим и просили найти решение проблем с доступом к официальным комментариям от государственных структур.

«Результаты недавнего блиц-опроса с нашей стороны показали, что 73% опрошенных заявили о проблеме доступа к информации. Проблема остается актуальной и сегодня», – признал, открывая заседание, Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана.

Многие таджикские журналисты не первый год жалуются, что получить вовремя достоверную информацию или интервью представителей госструктур в Таджикистане сложно, а порой и невозможно. Причем с проблемой сталкиваются не только независимые, но и государственные СМИ. Ни Конституция страны, ни закон «О печати и других средствах массовой информации», который обязывает чиновников предоставлять запрашиваемые данные, если они не являются гостайной, практически не работают в Таджикистане.

Общение журналистов с чиновниками, как правило происходит так. Государственные учреждения пользуются правом требовать от журналистов перечень вопросов. Получив их, они рассматривают заявки до трех дней, даже если речь идет о безобидных темах. А если вопросы неудобные, – то и дольше. Из-за таких задержек информация, которую журналисты все-таки в итоге получают, к моменту выхода уже успевает устареть.

«В некоторых пресс-службах работают ребята, которые не знают, что такое журналистика. Они, вместо того, чтобы получать информацию у своего руководства и распространять ее через журналистов, стоят, как камень, между руководством и СМИ», – жалуется Хуршед Атовулло, председатель Центра журналистских расследований, гендиректор газеты «Фараж».

Сложнее всего журналистам получить информацию в Таджикистане у правоохранительных органов и силовых структур. Приговор суда по громким уголовным делам они могут опубликовать, к примеру, через месяц (!) после того, как он был вынесен. А информацию во время мятежа бывшего заместителя министра обороны в сентябре 2015 года, журналисты получали вообще неофициально. МВД страны озвучивало данные лишь после того, как они печатались информационными агентствами.

Боятся говорить с журналистами в Таджикистане и обычные люди:

«Мы всегда госструктуры виним, что они не дают нам информацию. Но, даже обычные люди, если вы выйдите на улицу, тоже не дают интервью, – признает Абжухалили Абдусамад, корреспондент Национального информационного агентства «Ховар». – Из двадцати опрошенных может один или двое ответят. И странно и смешно: многие с издевкой отвечают».

По данным Национальной ассоциации независимых СМИ, доверие к СМИ в Таджикистане продолжает падать. Журналисты говорят, что жители страны не верят, что их слова или мнение могут что-то изменить. А многие просто боятся, что интервью привлечет к ним внимание силовых структур.



«Первая причина недоверия – отсутствие доступа к источникам альтернативной информации. В стране все СМИ одним голосом говорят о событиях, приводят одни и те же факты, нет плюрализма мнений вокруг событий, которые происходят в Республике, – рассказывает Нуриддин Каршибоев, председатель Национальной ассоциации независимых СМИ Таджикистана (НАНСМИТ). – Вторая причина – усиление пропаганды. Очень плохо, что многие государственные СМИ занимаются только пропагандой достижений и в них существует табу на освещение таких важных тем, как коррупция, злоупотребления со стороны должностных лиц и другие важные социально-экономические темы».



Эксперты говорят, что добиться от чиновников требуемого можно, но не всегда затрачиваемые усилия равноценны качеству полученной информации.



«У нас есть право доступа к информации, но мы журналисты, сами его не используем, – замечает Хуршед Атовулло, председатель Центра журналистких расследований. – Потому что такая работа требует больше времени, а у нас времени нет. Нужно бегать по зданиям суда, а у нас нет такого желания. Поэтому это стало большой проблемой».



На встрече обсуждались также проблемы доступа к информации населения Таджикистана. В столице Душанбе сегодня работает лишь один независимый телеканал на пять государственных. Уже несколько лет предпринимаются попытки расширить рынок независимого телевидения, но пока результатов нет.



«В городе Хороге газет нет почти: они в течении недели, наверное, получают газеты из столицы, – рассказывает Хуршед Атовулло. – В Кулябе, например, радио нет. В Худжанде доступ к официальной информации остро стоит. В Душанбе, по сравнении с регионами, ситуация лучше. Но уже в том же Курган-тюбе, оказывается, журналисты, которые работают в государственных СМИ, почти каждый день сталкиваются с доступом к информации».



По словам журналистов, в Таджикистане необходимо в первую очередь поднимать уровень подготовки корреспондентов и учить их тонкостям диалога с таджикскими чиновниками. Но также необходимо создать единую платформу и организацию с опытными юристами, которая будет помогать СМИ добиваться от чиновников ответов на заданные им вопросы.

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