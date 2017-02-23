В Хорезме сотрудников GM Uzbekistan задержали во время получения взятки

В Хорезме двух сотрудников узбекско-американского автоконцерна GM Uzbekistan задержали во время получения взятки у покупателя автомобиля.

Как сообщает интернет-издание Sputnik со ссылкой на Службу национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, двое жителей Ургенча – кассир Хорезмского областного филиала GM Uzbekistan Улугбек Утамуратов и заведующий складом этого же филиала Курбонназар Сабиров – были задержаны при получении 1400 долларов. За эти деньги они должны были оказать содействие в получении договора «Хоразмавтотеххизмат» на покупку автомашины «Дамас».

Сообщается, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

По словам источников «Озодлика» в Узбекистане, зачастую при покупке автомобиля производства GM Uzbekistan от покупателей требуют заплатить дополнительную сумму, так называемую «шапку».