Бишкек просит посольство России помочь в деле ДТП с машиной дипломатов

Управление внутренних дел Бишкека направило обращение в посольство России в Кыргызстане с просьбой оказать поддержку в расследовании ДТП со смертельным исходом, в котором предположительно участвовал сотрудник российского диппредставительства.

Авария произошла 16 февраля в Бишкеке: столкнулись автомобили дипломатической службы Toyota Land Cruiser Prado и Mercedes-Benz Sprinter. Сообщается, что машина посольства проехала на красный сигнал светофора. Погиб водитель Mercedes-Benz Sprinter, гражданин Кыргызстана Евгений Лексин. У водителя Toyota Land Cruiser Prado, который также был госпитализирован, диагностировали закрытый перелом таза.

Пресс-секретарь посольства России в Кыргызстане сообщила ранее «Азаттыку» (Кыргызской редакции радио «Свобода»), что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился Виктор Пухов, первый секретарь посольства. Местные СМИ со ссылкой на ГУВД столицы сообщили, что во время ДТП Пухов сидел на пассажирском сиденье автомобиля, а управлял транспортным средством заместитель гендиректора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный.

Накануне стало известно, что Виктор Пухов покинул Кыргызстан. По словам пресс-секретаря диппредставительства Дарьи Пахомовой, Пухова отправили домой решением руководства посольства России. Когда он выехал из страны, не сообщается.