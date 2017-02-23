В Казахстане задержаны сторонники журналиста Жанболата Мамая

В Алматы задержаны гражданские активисты, прибывшие к месту проведения предполагаемой одиночной акции в поддержку журналиста Жанболата Мамая, которого поместили под стражу по обвинениям уголовного характера. Об этом сообщает «Азаттык» (Казахская редакция радио «Свобода»).

У здания городского департамента комитета национальной безопасности (ДКНБ) полиция усадила в подъехавшую служебную машину активистов Асхата Берсалимова и Галыма Агелеуова. Предположительно их увезли в направлении Алмалинского РОВД. Причину задержания Берсалимова сотрудник полиции обосновал тем, что активист якобы проводил видеосъемку.

До того, как их увезла полиция, Агелеуов и Берсалимов сказали Азаттыку, что активиста Ерлана Калиева, который планировал провести пикет, по пути к месту акции забрали полицейские. Активист Агелеуов сказал, что Калиева задержали при выходе из здания, в котором располагается офис Казахстанского бюро по правам человека. Он добавил, что прибыл к зданию департамента, чтобы сообщить о задержании Калиева.

С инициативой выйти на одиночную акцию к зданию ДКНБ с требованием изменить меру пресечения исполняющему обязанности главного редактора газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболату Мамаю с содержания под стражей на домашний арест Ерлан Калиев ранее сегодня выступил на своей странице в Facebook’e.

«…Оставляю за собой право завтра в 12.00 выйти к зданию департамента КНБ по городу Алматы как минимум с требованием к руководству этого департамента немедленно инициировать изменения меры пресечения общественному деятелю, экс-редактору независимой газеты «Трибуна» Жанболату Мамаю на домашний арест», – говорится в записи на странице в Ерлана Калиева в Facebook’e.

Мамай был задержан 10 февраля, национальное бюро по противодействию коррупции предъявило ему обвинения в отмывании денежных средств, которые, как утверждают власти, были «похищены» из БТА Банка бывшим главой этого банка оппозиционером Мухтаром Аблязовым, ныне проживающим за рубежом. Мамай обвинения отверг, называя дело в отношении себя политически мотивированным.