Президент Радио Свобода приветствовал освобождение Худайберди Аллашова

Президент Радио Свободная Европа/Радио Свобода Томас Кент приветствовал освобождение туркменского журналиста, сотрудника нашей медиакорпорации Худайберди Аллашова.

Вместе с тем, Кент вновь призвал освободить другого корреспондента радио «Азатлык» Сапармамеда Непескулиева. В 2015 году он был приговорен к трем годам тюрьмы по обвинению в хранении наркотиков.

В заявлении Томаса Кента говорится также, что в Туркменистане и других странах журналисты подвергаются угрозам и преследованиям только за то, что сотрудничают с Радио Свободная Европа/Радио Свобода.

Ранее в среду «Азатлыку» стало известно, что Аллашов и его мать получили по три года условного наказания по обвинению в хранении жевательного табака и были отпущены из-под стражи 15 февраля. Сейчас они находятся дома в городе Куня-Ургенч, на севере Туркменистана. За ними установлено наблюдение, им запрещено пользоваться какими-либо средствами связи.

Томас Кент уже не раз осуждал туркменские власти за преследование независимых журналистов.