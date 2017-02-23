Российский дипломат после ДТП со смертельным исходом уехал из Бишкека

Первый секретарь посольства России в Кыргызстане Виктор Пухов покинул Кыргызстан. Об этом сообщила пресс-секретарь диппредставительства Дарья Пахомова.

По ее словам, Пухова отправили домой решением руководства посольства России. Когда он выехал из страны, не сообщается.

Кроме того, пресс-секретарь подтвердила ранее озвученную информацию посольства, что за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser Prado находился именно Виктор Пухов. Местные СМИ со ссылкой на ГУВД столицы сообщали, что во время ДТП Пухов сидел на пассажирском сиденье автомобиля, а управлял транспортным средством заместитель гендиректора компании «Роснефть» в Кыргызстане Игорь Рясный.

Напомним, авария произошла 16 февраля в Бишкеке. Столкнулись автомобили дипслужбы Toyota Land Cruiser Prado и «Мерседес-Спринтер». Сообщается, что машина посольства проехала на красный сигнал светофора. Погиб водитель мерседеса, гражданин Кыргызстана Евгений Лексин.