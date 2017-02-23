В Иране отправлен в тюрьму сын аятоллы-диссидента

В Иране арестован и отправлен в тюрьму Ахмад Монтазери – сын одного из основателей исламской республики, выступившего против аятоллы Рухоллы Хомейни.

60-летний исламский религиозный деятель Ахмад Монтазери в ноябре прошлого года был приговорен к 21 году заключения. Позже приговор смягчили до шести лет.

Он был признал виновным в подрыве национальной безопасности за то, что обнародовал аудиозаявление своего отца – аятоллы Хосейна-Али Монтазери, выступившего в 1988 году против массовых казней политических заключенных по приказу аятоллы Хомейни.

По данным правозащитной организации Amnesty International, тогда в Иране были казнены около пяти тысяч диссидентов.