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Новости

Сенатор и конгрессмен США призвали поставлять Украине боевое оружие

Сенатор США Ричард Дурбин.

Сенатор США Ричард Дурбин.

Два американских законодателя считают необходимым поставлять Украине боевые вооружения, чтобы она смогла лучше защищать себя от сепаратистов, которых поддерживает Россия.

В интервью Радио Свободная Европа/Радио Свобода в Киеве сенатор Ричард Дурбин и член Палаты представителей Майкл Куигли выразили мнение, что президент России Владимир Путин продолжает курс на конфронтацию с Украиной.

Дурбин особо отметил указ Путина о признании законности «паспортов» и других документов, выданных жителям тех районов Донецкой и Луганской областей, которые контролируют сепаратисты.

Майк Киугли заявил, что боевое оружие необходимо Украине, поскольку она противостоит «силам, превосходящим ее в техническом отношении».

Сенатор и конгрессмен обещали обратиться с соответствующим предложением к Конгрессу.

На днях вице-президент США Майкл Пенс и американский представитель при ООН Никки Хейли выразили решительную поддержку Киеву и обвинили Россию в агрессивных действиях в Донбассе.

Россия отрицает какую-либо причастность к конфликту на востоке Украины.

До сих пор Вашингтон оказывал Киеву только военно-техническую и консультативную помощь.

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