Посольство США в Ташкенте приветствовало освобождение из заключения Мухаммада Бекжана

Посольство Соединенных Штатов Америки в Узбекистане приветствовало освобождение из заключения бывшего главного редактора оппозиционной газеты «Эрк» («Воля») Мухаммада Бекжана, который провел в застенках тюрьме практически 18 лет.

«Мы рады видеть, что он воссоединился со своей семьей. Мы расцениваем освобождение господина Бекжанова как позитивный шаг со стороны правительства Узбекистана, и призываем Узбекистан продолжить наметившуюся динамику путем освобождения других журналистов, активистов и заключенных по религиозным мотивам, находящихся в длительном заключении», – говорится в заявлении посольства США.

Напомним, что Мухаммад Бекжан был похищен узбекскими спецслужбами в марте 1999 года в Киеве. В Узбекистане он был обвинен в причастности к взрывам, произошедшим в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.

В суде Мухаммад Бекжан полностью опроверг предъявленные ему обвинения. В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. Этот срок должен был закончиться в феврале 2017 года.