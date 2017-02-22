Туркменский журналист Худайберди Аллашов вышел на свободу

Корреспондент «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода») Худайберди Аллашов и его мать Курбантач Аразмедова были освобождены после 2,5 месяцев заключения.

Как сообщает «Азатлык» со ссылкой на свои источнки в Дашогузской области, журналист и его мать были освобождены из зала суда 15 февраля. «Азатлыку» пока не удалось связаться с самим журналистом, но, по словам источников, журналисту и его матери суд вынес условное наказание.

«Худайберди и его матери дали три года условного наказания по обвинениям в хранении насвая (жевательного табака – Ред.) и освободили из зала суда. Сейчас они находятся у себя дома в Куняургенче», – сообщил источник.

Информацию об освобождении журналиста и его матери «Азатлыку» подтвердили источники в Куняургенче. По их словам, журналист и его мать чувствуют себя нормально и рады возвращению домой.

Однако дом журналиста в Куняургенче остается под наблюдением правоохранительных органов, у них отобраны все средства связи.

27-летний Худайберди Аллашов был арестован 3 декабря 2016 года, по обвинению в хранении 11 килограммов табака наса. Близкие журналиста и свидетели произошедшего сообщали, что обвинения ложные и в доме у Худайберди было обнаружено несколько пакетиков наса общим весом в 20 грамм, предназначенных для личного употребления.

Радио Свободная Европа/Радио Свобода считает, что преследование Худайберди Аллашова, который сотрудничал с «Азатлыком» с октября 2016 года, связано с его журналистской деятельностью.

Согласно имеющейся информации, после задержания, работники полиции жестоко избивали и пытали Худайберды Аллашова электрическим током.

После задержания Худайберды Аллашова, ОБСЕ, высокопоставленные официальные представители США, правозащитные организации и организации по защите свободы СМИ выразили серьезную озабоченность судьбой журналиста и призвали туркменское правительство немедленно отпустить журналиста на свободу.