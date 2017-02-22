Опрос: популярность Путина в США выросла

22 процента американцев положительно относятся к Владимиру Путину, это на 9 процентов больше, чем два года назад. Об этом свидетельствуют данные опроса американской социологической службы Gallup.

Авторы исследования отмечают, что поддержка российского президента среди американцев ни разу не была столь высокой с 2003 года, несмотря на непопулярность, которую ему принесли участие России в войне в Сирии и предполагаемое вмешательство в прошлогоднюю президентскую кампанию в Соединенных Штатах.

При этом антирейтинг Путина в США остается неизменным – 72 процента.

Рост популярности Путина в США, согласно данным социологов, является следствием изменившегося отношения к нему со стороны электората Республиканской партии: 32 процента республиканцев видят его сегодня в положительном свете против 12 процентов в 2015 году. Популярность Путина среди сторонников Демократической партии не превышает 10 процентов.

Отношение американцев к России в целом дублирует их отношение к Путину: у 28 процентов оно позитивное, у 70 процентов – негативное. Два года назад количество американцев, расположенных к России, опустилось до самой низкой отметки за всю историю опросов Gallup'a – 24 процента.