В Турции задержаны предполагаемые боевики «ИГ»

Власти Турции заявили о задержании 35 предполагаемых боевиков экстремистской группировки «Исламское государство» («ИГ») в серии рейдов в Стамбуле.

СМИ Турции сообщают, что сегодня в городе прошел 41 полицейский рейд, изъяты документы и материалы, которые официальные лица связывают с «ИГ». О гражданстве задержанных не сообщается.

Как минимум в шести атаках за последние два года на гражданские объекты в Турции ответственность возлагали на «ИГ». При нападении на стамбульский ночной клуб в новогоднюю ночь сторонник «ИГ» убил 39 человек.