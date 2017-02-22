Мухаммад Бекжан – брат главного оппонента покойного Каримова освобожден после 18-летнего заключения

63-летний редактор оппозиционной газеты «Эрк» («Воля») Мухаммад Бекжан, являющийся младшим братом Мухаммада Салиха – главного оппонента ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова, который находился в заключении с 1999 года, был выпущен на свободу 22 февраля. Об этом «Озодлику» сообщили его родные. В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии его срок был продлен еще на 4 года и 8 месяцев. После окончания этого срока Мухаммад Бекжан был выпущен из колонии в Зарафшане.

Политический заключенный Мухаммад Бекжан был выпущен на свободу во второй половине дня 22 февраля из колонии в Зарафшане.

При выходе из колонии его встретили старшие братья Камил и Джуманазар Бекжаны.

Спустя полчаса после освобождения из тюрьмы в телефонном разговоре с репортером «Озодлика» Мухаммад Бекжан сообщил, что находится в хорошем настроении и вместе с братьями едет в дом своих родственников в Хорезме.

Мухаммад Бекжан является младшим братом оппозиционного политика Мухаммада Салиха, который считался одним из главных оппонентов ныне покойного президента Узбекистана Ислама Каримова. Также он являлся главным редактором оппозиционной газеты «Эрк» («Воля»).

По данным правозащитных организаций, именно по этой причине власти долгое время удерживали его в тюрьме.

В марте 1999 года в Киеве узбекские спецслужбы похитили Мухаммада Бекжана и вывезли его в Узбекистан. На родине он был обвинен в причастности к организации взрывов, произошедших в феврале того же года. Узбекский суд приговорил Мухаммада Бекжана к 15 годам тюрьмы.

В суде Мухаммад Бекжан полностью опроверг предъявленные ему обвинения и заявил, что в ходе следствия к нему применялись пытки.

В 2011 году, за месяц до освобождения из колонии власти продлили срок его заключения еще на 4 года и 8 месяцев. Этот срок должен был закончиться в феврале 2017 года.

Напомним, что 29 октября 2016 года президент Узбекистана Шавкат Мирзияев встрелчался с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Томасом Шэнноном. Как стало известно «Озодлику», во время этой встречи был обсужден вопрос об освобождении из тюрем узбекских политзаключенных.

​Спустя три недели после встречи Шавката Мирзияева с Томасом Шэнноном, 24 ноября 2016 года из заключения был освобожден политзаключенный Самандар Куканов, который провел за решеткой 23 года и 5 месяцев. Кроме того, узбекские власти освободили из заключения правозащитника из Бухары Бобомурода Раззакова.

Тогда посольство США в Узбекистане обнародовало заявление, в котором говорилось, что Соединенные Штаты Америки приветствуют освобождение после 24 лет тюремного заключения бывшего члена парламента Узбекистана и предпринимателя Самандара Куканова.

«Мы также приветствуем освобождение в октябре 2016 года правозащитника и председателя Бухарского отделения общества «Эзгулик» Бобомурода Раззакова. Мы оцениваем в качестве положительных шагов освобождение господина Куканова и господина Раззакова, а также призываем правительство Узбекистана к постоянному применению амнистии для освобождения осужденных в будущем», – говорилось в заявлении посольства США в Ташкенте.

Между тем, в тюрьмах Узбекистана остаются еще десятки независимых журналистов и правозащитников, оказавшиеся в заключении из-за своей профессиональной деятельности.

В списке политзаключенных, которые до сих пор томятся за решеткой, значатся имена таких журналистов и правозащитников, как Юсуф Рузимурадов, Солиджон Абдурахманов, Азам Фармонов, Дильмурод Саидов и Агзам Тургунов.

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