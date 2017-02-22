AI: Кыргызстан не откликнулся на призывы комитета ООН освободить Аскарова

Власти Кыргызстана не исполнили рекомендации комитета ООН по правам человека освободить осужденного на пожизненный срок Азимжана Аскарова. Об этом говорится в докладе правозащитной организации Amnesty International за 2016 год, где приводятся факты нарушения прав человека в мире.

Согласно документу, 31 марта 2016 года комитет ООН призвал Кыргызстан выпустить на свободу Аскарова, которого в 2010 году приговорили к пожизненному заключению за то, что он участвовал в 2010 году в межэтническом насилии и убийстве милиционера. Комитет нашел, что его произвольно удерживали под стражей, пытали, а его право на справедливый суд было нарушено.

«В ответ Верховный суд 11-12 июля 2016 года рассмотрел дело, однако, вопреки выводам комитета, отказался освобождать Азимжана Аскарова, а дело вернул в суд на повторное разбирательство. Пересмотр начался в Чуйском областном суде 4 октября и продолжался вплоть до 20 декабря. Азимжан Аскаров участвовал во всех 10 слушаниях, находясь в железной клетке», – говорится в отчете.

Напомним, Аскаров осужден на пожизненный срок лишения свободы за организацию массовых беспорядков во время июньских событий 2010 года. Позже Комитет ООН по правам человека призвал освободить правозащитника.

Дело пересматривалось в Чуйском областном суде, который решением от 24 января 2017 года оставил в силе приговор о пожизненном заключении Аскарова.