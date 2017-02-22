Судмедэксперты потребовали изучить причины смерти Чуркина

В Нью-Йорке медицинские эксперты, которые проводили вскрытие трупа посла России в ООН Виталия Чуркина, считают, что требуются дополнительные исследования для определения причин болезни и кончины дипломата. Об этом сообщили американские СМИ.

Виталий Чуркин, представитель России в ООН с 2006 года, скончался 20 февраля в возрасте 64 лет. Медэксперты в Нью-Йорке заявили, что нуждаются в дальнейшем токсикологии и другие тесты, которые могут занять несколько недель.

Случай Чуркина был передан в судмедэкспертам больницы, куда его доставили. Москва не объявила дату похорон Чуркина.

Президент США Дональд Трамп направил свои соболезнования в связи с кончиной Чуркина, назвав его «выдающимся дипломатом».

«В то время как американские представители иногда не соглашались со своими российскими коллегами, посол Чуркин сыграл решающую роль в работе с Соединенными Штатами по ряду ключевых вопросов по отстаиванию глобальной безопасности», – сказал Трамп.