Ле Пен отказалась надеть хиджаб и отменила встречу с муфтием

Один из ведущих кандидатов в президенты Франции, лидер ультраправых Марин Ле Пен отменила встречу с главным ливанским муфтием из-за того, что не захотела надеть хиджаб (мусульманский платок).

Ле Пен прибыла с визитом в Ливан, чтобы укрепить свои внешнеполитические позиции и – частично – чтобы заручиться поддержкой французских избирателей ливанского происхождения. (Во время гражданской войны 1975–1990 годов многие ливанцы бежали во Францию, под чьим мандатом находился Ливан с 1920 по 1943 год.)

Согласно опросам, в первом туре президентских выборов во Франции (23 апреля) победит Марин Ле Пен, которая может получить 27–28 процентов голосов. Однако во втором туре (7 мая), судя по последним опросам, она проиграет либо независимому кандидату-центристу Эммануэлю Макрону, которого могут поддержать 59 процентов избирателей, либо кандидату от консерваторов Франсуа Фийону (56 процентов).