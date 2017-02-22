Администрация Трампа начинает ужесточать правила иммиграции

Администрация президента США Дональда Трампа будет депортировать нелегальных иммигрантов, но оставит в силе меры в защиту тех, кого ввезли в страну еще детьми.

21 февраля министерство внутренней безопасности выпустило инструкцию с перечислением этапов введения в действие исполнительного указа Трампа об ужесточении правил иммиграции.

В документе на все имеющие к этому отношение учреждения возлагается обязанность устанавливать личность всех, кто попал в страну нелегально, задерживать их и высылать.

При этом оставлена в силе принятая еще в 2012 году программа защиты от депортации 750 тысяч иммигрантов, ввезенных в страну детьми.

16 февраля Дональд Трамп отозвал из апелляционного суда жалобу на решение федерального судьи приостановить действие указа от 27 января о временном запрете въезда в страну граждан семи стран и приостановке приема беженцев. Но при этом президент обещал ввести новые жесткие меры против незаконных иммигрантов.