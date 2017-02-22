Иран объявил о нефтяной бартерной сделке с Россией

Власти Ирана заявили, что в течение ближайших 15 дней начнут продажу России нефти в объеме 100 тысяч баррелей в день. Половина этих поставок будет оплачена деньгами, другая половина – товарами и услугами. Как сообщают иранские СМИ, о деталях соглашения рассказал министр нефти Ирана Биджан Намдар Занганех после встречи с министром энергетики России Александром Новаком в Тегеране.

«Конечно, мы были готовы подписать договор сегодня, но наш российский партнер спешил в аэропорт», — сказал министр. Он добавил, что ряд российских компаний уже подписали меморандумы о сотрудничестве с иранскими компаниями. «Мы обсуждали обмен. Нефть – на товары», – сказал Занганех.

Ирану сложно продавать нефть другим странам, так как эти сделки на мировом рынке совершаются в долларах США, а американские санкции ограничивают доступ Тегерана к этой валюте. По этой причине власти периодически практикуют бартерный обмен. Занганех сообщил, что Россия поддержит решение ОПЕК сократить добычу нефти и снизит свои объемы до 300 тысяч баррелей в день.