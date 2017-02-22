В Фергане за два дня повесились двое заместителей хокимов

Заместитель хокима города Ферганы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Ахмаджон Каримбердиев утром в понедельник был обнаружен повешенным в своем доме. За день до этого свел счеты с жизнью, повесившись Ильёсбек Рахимов, занимавший должность заместителя хокима Дангаринского района Ферганской области по вопросам экономики и социального развития.

Как сообщил «Озодлику» на анонимных условиях чиновник, работающий в одном из подразделений хокимията (администрации) Ферганской области, заместитель хокима города Ферганы по вопросам капитального строительства, коммунального хозяйства, благоустройства, промышленности и предпринимательства Ахмаджон Каримбердиев покончил жизнь самоубийством 20 февраля:

– Утром до нас дошла весть о том, что Ахмаджон повесился. Потом стало известно о том, что он совершил самоубийство у себя дома. По какой причине замхокима покончил с собой, пока неизвестно, – сообщил нашему радио чиновник из Ферганской области.

Не представившийся сотрудник Управления внутренних дел Ферганской области сообщил репортеру «Озодлика», что Ахмаджон Каримбердиев был обнаружен повешенным у себя дома:

– Я больше ничего не могу добавить к сказанному. Этим делом занимается прокуратура, – сказал сотрудник УВД Ферганской области.

Несколько источников «Озодлика» в Фергане высказали различные предположения о причине суицида. Однако наша редакция не смогла найти официального подтверждения этим предположениям.

За день до самоубийства заместителя хокима города Ферганы, 19 февраля в своем доме в Коканде был найден повешенным заместитель хокима Дангаринского района Ферганской области по вопросам экономики и социального развития Ильёсбек Рахимов.

Об этом нашему радио сообщил чиновник, работающий в одном из подразделений администрации области:

– Ильёсжон Рахимов был родом из Узбекистанского района Ферганской области. Но жил в Коканде, так как этот город находится близко к Дангаринскому району. Он повесился у себя дома в воскресенье. Нам пока неизвестно, по какой причине он решился на такой отчаянный шаг, – говорит собеседник.

Сотрудник УВД Ферганской области, попросивший не разглашать его имя, подтвердил «Озодлику» информацию о самоубийстве замхокима Дангаринского района.

В Узбекистане в последние годы часто наблюдаются случаи, когда чиновники или фермеры кончают жизнь самоубийством.

В 2015 году в Ферганском канале было найдено тело управляющего филиалом коммерческого банка «Хамкорбанк» в Маргилане Шерзода Кодирова. По официальным данным, управляющий банком покончил с жизнью после увольнения с работы из-за непрохождения аттестации.

В 2015 году в Избасканском районе Андижанской области, выйдя из совещания с участием хокима и прокурора района, 29-летний фермер Нодирбек Хайдаров повесился в уборной фермерского хозяйства.

По словам источников «Озодлика», на собрании хоким и прокурор района сильно оскорбили молодого фермера за невыполнение плана по сдаче пшеницы.

В октябре 2014 года после унижений в местной администрации за невыполнение плана по сбору хлопка покончил с жизнью фермер из Хазараспского района Хорезмской области Хабибулло Эгамбердиев.

В 2013 году в Янгиюльском районе Ташкентской области начальник местной милиции избил фермера Турсунали Содикова, который чуть позже скончался в больнице от сердечного приступа.

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