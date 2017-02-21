Компания «Сомон Эйр» принесла извинения узбекским партнерам

Коммерческий директор Алишер Рустамов и другие ответственные лица авиакомпании «Сомон Эйр» отстранены от занимаемых должностей в связи с несостоявшимся 20 февраля первым рейсом Душанбе-Ташкент. Также таджикская авиакомпания принесла извинения своим пассажирам и партнерам из Узбекистана.

Об этом сообщается в распространенном 21 февраля пресс-релизе авиакомпании «Сомон Эйр», передает радио «Озоди» (Таджикская редакция радио «Свобода»).

Напомним, что в понедельник таджикская авиакомпания «Сомон Эйр» сообщила о том, что первый рейс по маршруту Душанбе-Ташкент, запланированный на 20 февраля, не состоялся по вине узбекской стороны.

Первым регулярным рейсом из таджикской столицы в Ташкент должны были вылететь 26 пассажиров.

Как сообщается в пресс-релизе «Сомон Эйр», руководство авиакомпании провело свое разбирательство случившегося и выяснило, что «пакет необходимых документов не был своевременно отправлен узбекской стороне. Все лица, ответственные в произошедшем во главе с коммерческим директором Алишером Рустамовым отстранены от работы», говорится в пресс-релизе.

Сейчас, согласно заявлению авиакомпании, между «Сомон Эйр» и «Узбекистон хаво йуллари» решаются все технические процедуры и первый рейс по маршруту Душанбе-Ташкент-Душанбе состоится в ближайшие дни, сообщило радио «Озоди».

Авиасообщения между двумя государствами прекратилось 25 лет назад – после начала в 1992 году гражданской войны в Таджикистане.

По материалам «Озоди» (Таджикской редакции радио «Свобода»)