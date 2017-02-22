Туркменистан ужесточил наказание за курение в общественных местах

В Туркменистане в пять раз увеличился размер штрафа за курение в общественных местах.

Как сообщают корреспонденты «Азатлыка» (Туркменской редакции радио «Свобода») в Ашхабаде со ссылкой на сотрудников полиции и местные жители, с 20 февраля штраф за курение в общественных местах увеличился почти в пять раз и составил 300 манатов. Ранее размер штрафа составлял 60-75 манатов.

Сообщается, что некоторые жители об увеличении размера штрафа узнали, только после того, как сами столкнулись с наказанием за нарушение.

«Узнать об этом можно, только после того, как сам нарушив запрет, попадешь в полицейский участок. Но, даже тогда, текст запрета в письменном виде не предъявляют. Полицейский говорит, вот, ты обязан заплатить штраф в размере 300 манатов», – рассказал 37-летний житель Ашхабада Ресул (в целях безопасности имя изменено​).

Власти Туркменистана и государственные СМИ страны не информируют население об увеличении размера штрафа за курение в общественных местах.

Также столичные жители отмечают, что в Ашхабаде, указатели, обозначающие места общественного пользования и запрещенные для курения, есть не везде.

«В людных местах, например, в международном аэропорту, в парках и вблизи учебных заведений и ресторанов парков имеются указатели с предупреждением о запрете курения. Но даже там наказание и его размер, не уточняется», – отмечает Ресул.

По словам корреспондентов «Азатлыка», в условиях отсутствия конкретных критериев, определяющих, понятие мест общественного пользования, запрещенных для курения, создает возможность для сотрудников полиции «по своему усмотрению» выявлять нарушителей и определять места, запрещенные для курения.

В Туркменистане запрет на курение в общественных местах вступил в силу в 2000 году. Кроме президентского указа «О запрете курения в общественных местах и учреждениях всех форм собственности, а также на улицах страны», в стране запрещена реклама табака, также правилами дорожного движения запрещено курение за рулем.