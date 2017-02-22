Атамбаев о визите в ЕС: Нашел полное понимание и поддержку у европейских лидеров

Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев сказал, что нашел полное понимание и поддержку у европейских лидеров и выразил уверенность в дальнейшей активизации сотрудничества. Об этом президент сказал во время встречи с делегацией Европарламента по сотрудничеству со странами Центральной Азии и Монголией, передает «Азаттык» (Кыргызская редакция радио «Свобода»).

На встрече стороны также обсудили итоги состоявшихся визитов Атамбаева в Бельгию и Германию с посещением Институтов Евросоюза.

Кроме того, Атамбаев обсудил с членами делегации подготовку к предстоящим президентским выборам. Он подчеркнул, что в Кыргызстане удалось добиться проведения честных и прозрачных выборов, результаты которых не вызывают сомнений у граждан и самих участников избирательных процессов.

В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Кыргызстаном и Евросоюзом по ключевым направлениям.