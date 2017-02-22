Подозреваемый в убийстве Ким Чен Нама жил в Малайзии три года

Гражданин КНДР Ли Чжон Чхоль, задержанный в Малайзии по подозрению в убийстве Ким Чен Нама – сводного брата лидера КНДР, – жил в Малайзии в течение более трех лет, не работая в компании, где он был зарегистрирован. Об этом сообщает Рейтер из Куала-Лумпура.

Ли имел малайзийскую рабочую визу, из которой следовало, что он был сотрудником предприятия под названием Томбо Энтерпрайз – небольшого предприятия по производству лекарственных трав. Но владелец компании сообщил, что он никогда там не работал и не получал там зарплату. Владелец проинформировал, что способствовал выдаче рабочей визы Ли, предоставив документы, подтверждающие, что тот был менеджером по разработке продуктов и зарабатывал 1230 долларов в месяц.

«Это было просто формальностью, речь шла только о документах», – сказал гражданин Малайзии Чонг, который не смог предоставить какие-либо другие сведения о средствах к существованию подозреваемого. Чонг, который часто ездил в Северную Корею, заявил, что просто пытался «помочь» Ли. Он дал показания полиции и сообщил Рейтер, что готов предоставить всю необходимую информацию правительству. Он также сообщил, что подозреваемый жил с женой и двумя детьми в Куала-Лумпуре. Одна из дочерей училась в университете HELP.

Ли был арестован как основной подозреваемый в деле об убийстве Ким Чен Нама. Полиция не сообщает, какую роль он мог сыграть в организации убийства. Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве арестованы три женщины.

Малайзия и Северная Корея поддерживали хорошие отношения со времен премьер-министра Махатхира Мохамада, который демонстрировал дружбу с КНДР отчасти в пику США. С 1980-х годов Северная Корея использовала Малайзию как окно в Юго-Восточную Азию.