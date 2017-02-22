У берегов Ливии нашли тела 74 утонувших мигрантов

К западу от столицы Ливии Триполи, на побережье Средиземного моря обнаружены тела 74 утонувших беженцев. Одного человека удалось спасти, он находится в коме и доставлен в больницу.

Как сообщил Красный Крест, некоторых утонувших выбросило на берег вместе с обломками их лодки, другие погибшие остаются в море, недалеко от берега.

Местные власти заявили, что у них нет возможности вывезти все тела.

Согласно имеющейся информации, лодка, на борту которой находились около 100 человек, затонула в прошлое воскресенье.

По данным Красного Креста, с начала 2017 года в Средиземное море утонули уже более 365 беженцев, пытавшихся добраться до европейских стран. Большинство из лодок, незаконно перевозивших мигрантов, отплывают от западного побережья Ливии, откуда до Италии по морю приблизительно 300 километров.