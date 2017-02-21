КНБ: предполагаемый исламистский проповедник депортирован в Казахстан

Саудовская Аравия передала Астане предполагаемого исламистского проповедника, известного в Казахстане как «шейх Халил». О выдаче Абдухалила Абдужаббарова сообщил комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана. В сообщении пресс-службы комитета говорится, что Абдужаббаров был депортирован 18 февраля «по ориентировке КНБ».

Абдужаббаров с 2015 года находился в международном розыске по подозрению в совершении преступлений по статьям «Возбуждение религиозной розни» и «Пропаганда терроризма». В рамках проводимого досудебного расследования в отношении него избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщает пресс-служба.

По заявлениям следователей, Абдужаббаров в начале 2000-х годов распространял среди верующего населения западных областей Казахстана идеи радикального ислама. Как утверждают следователи, его деятельность «способствовала созданию скрытых радикальных ячеек» в Актобе, Атырау и Уральске. Его предполагаемые последователи участвовали в совершении террористических актов в Казахстане, отдельные из них выехали в Сирию и Афганистан с целью примкнуть к боевикам, говорится в пресс-релизе КНБ.

Абдужаббаров находился в Саудовской Аравии с 2006 года, в декабре 2015 года он был задержан полицией в Медине, в октябре 2016 года выдворен в Турцию, однако в Турции ему отказали в политическом убежище и вернули в Саудовскую Аравию, утверждается в сообщении казахстанских спецслужб.