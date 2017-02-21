Ивета Григуле: Мы смотрим на КР как единственную страну, вставшую на путь демократии

Мы смотрим на Кыргызстан как единственную страну в регионе, которая встала на путь демократии. Об этом сказала глава делегации Европарламента Ивета Григуле по итогам ХII заседания комитета парламентского сотрудничества «Европейский Союз – Кыргызская Республика» в Бишкеке.

По ее словам, стороны обсудили дальнейшие планы по борьбе с терроризмом, наркотрафиком, приграничные проблемы, а также вопросы развития экономики. «Кыргызстан является важным партнером Европейского союза. ЕС поддерживает шаги по демократизации и готов дать свое видение укрепления власти закона, прав человека, поддержать образовательную систему», – сказала она.

Сопредседатель комитета парламентского сотрудничества «ЕС - КР» Абдывахап Нурбаев отметил, что Кыргызстан в 2014 году получил статус «Партнер по демократии» Парламентской ассамблеи совета Европы. «Это не привилегия, а обязанность», – сказал Нурбаев. – В Кыргызстане вручение данного статуса воспринимают как подтверждение заслуг в области демократического развития».

На заседании также коснулись вопроса присвоения Кыргызстану статуса ВСП+ (Всеобщая схема преференций ЕС). Стороны отметили, что Кыргызстан может поставлять в Евросоюз экологически чистую сельхозпродукцию, швейные изделия и привлекать европейских туристов в республику.

Напомним, делегация Европейского парламента прибыла в Кыргызстан 20 февраля для участия в XII заседании комитета парламентского сотрудничества «Европейский Союз – Кыргызская Республика».