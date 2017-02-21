Глава Азербайджана назначил свою супругу вице-президентом республики

Президент Ильхам Алиев назначил свою супругу Мехрибан Алиеву первым вице-президентом Азербайджанской Республики.

Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте главы государства.

«Назначить Мехрибан Ариф гызы Алиеву Первым вице-президентом Азербайджанской Республики», – говорится в документе.

Во вторник, 21 февраля, Алиев представил нового первого вице-президента членам Совета безопасности, пояснив, что она «долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности».

«Именно этими факторами я руководствовался, принимая решение о ее назначении на пост первого вице-президента Азербайджана», – цитирует Алиева «Интерфакс-Азербайджан».

Как сообщает РБК, в соответствии с Конституцией Азербайджана, первым вице-президентом страны может быть полноправный гражданин Азербайджана, не имеющий обязательств перед другими государствами и имеющий высшее образование. В случае досрочного ухода президента Азербайджана со своего поста его полномочия до следующих выборов исполняет первый вице-президент.

Согласно закону, вице-президент Азербайджана наделен неприкосновенностью и не может быть задержан или привлечен к уголовной ответственности, кроме случаев поимки на месте преступления, до снятия неприкосновенности президентом на основании представления генерального прокурора страны.

В настоящее время 52-летняя Мехрибан Алиева возглавляет Фонд Гейдара Алиева, а также является послом доброй воли ЮНЕСКО и Исламской организации по вопросам образования, науки и культуры (ИСЕСКО).

Кроме этого, Алиева до своего назначения была депутатом парламента Азербайджана и занимала пост заместителя председателя правящей в стране партии «Новый Азербайджан», которую также возглавляет ее муж.

Ильхам и Мехрибан Алиевы в браке с 1983 года.