Четверо российских военных погибли при взрыве в Сирии

Четверо российский военнослужащих погибли в Сирии 16 февраля в результате взрыва автомобиля. В опубликованном 20 февраля сообщении министерства обороны России говорится, что при взрыве получили ранения еще двое служащих.

Машина, в которой находились российские военные, как сообщается, следовала в составе колонны сирийских войск из района аэродрома Тияс на запад, в направлении города Хомса.

В сообщении Минобороны погибшие названы «военными советниками». По информации министерства, автомобиль успел проехать около четырех километров от авиабазы Тияс, известной также как база Т-4, прежде чем прогремел взрыв. Устройство предположительно было прикреплено к днищу машины и активировалось при помощи радиоуправляемого передатчика.