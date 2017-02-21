Иран вызвал посла Турции из-за заявлений «о дестабилизации»

Посла Турции в Тегеране вызывали 20 февраля в МИД Ирана, чтобы выразить протест заявлениям лидеров Турции о том, что Иран способствует разделению по религиозному признаку и дестабилизации в регионе.

Иран, в котором проживают преимущественно шииты, имеет тесные отношения с шиитским руководством правительства Ирака и поддерживает президента Сирии Башара Асада, тогда как Турция, где преимущественно проживают сунниты, поддерживает суннитские повстанческие группировки в Сирии.

Министр иностранных дел Турции Мелвют Чавушоглу заявил 19 февраля в Мюнхене на конференции по вопросам безопасности, что Иран хочет превратить мусульман Сирии и Ирака в шиитов. Он добавил, что Турция против того, чтобы подобное деление по религиозному признаку существовало на Ближнем Востоке, и призвал власти Ирана прекратить угрожать стабильности и безопасности в этом регионе.

«Мы будем терпеливы по отношению к занимаемой ими позиции», – заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Бахрам Гасеми, говоря о вызове турецкого посла Хакана Текина. При этом он добавил, что «наше терпение имеет определенный предел».

Министерство иностранных дел Ирана ответило, что Ирану следует «пересмотреть свою региональную политику и принять конструктивные шаги», чтобы положить конец тому, что премьер-министр Турции Бинали Йылдырым охарактеризовал как усилия Ирана «по расширению зоны влияния». Заместитель премьер-министра Турции Нуман Куртулмуш выступил в менее соглашательском тоне, однако, по его словам, «Иран и Турция являются дружественными странами», и «раздувать» возникшие политические разногласия не следует.