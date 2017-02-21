Первая группа паломников из Узбекистана отправилась в Умру

Первая группа паломников из Узбекистана, состоящая из 230 человек, отправилась 20 февраля в Саудовскую Аравию, чтобы совершить малый хадж – Умру.

В Мекке паломников из Узбекистана разместят в гостинице «Абрадж аль-Кисва», а Медине – в гостинице Нур аль-Мавадда». Их будут обслуживать врачи и повара из Узбекистана.

Весной этого года в Умру поедут 5,5 тысяч граждан Узбекистана, во время священного месяца Рамадан – 670 человек.

Согласно договоренности между Духовным управлением мусульман Узбекистана и национальной авиакомпанией «Узбекистан хаво йуллари», отправка паломников в весенний малый хадж продолжится до 1 апреля.