Кыргызстан требует от Турции 195 миллионов сомов в качестве компенсации за ущерб от крушения «Боинга»

Кыргызстан направил Турции письмо-требование о возмещении ущерба от крушения «Боинга» в селе Дача-СУ близ аэропорта «Манас». Он составляет 195 миллионов сомов (2,8 миллиона долларов). Об этом заявил первый вице-премьер-министр КР Мухамметкалый Абулгазиев при посещении пострадавшего от авиапроисшествия поселка.

«С первых дней трагедии с турецкой стороной велись переговоры по возмещению ущерба. Турецкая сторона изначально была готова предоставить необходимую помощь. Кроме того, она готова с одобрения их родственников взять на себя материальные расходы, связанные с обучением двух детей, оставшихся без попечения родителей», – сказал Абулгазиев.

Вице-премьер также призвал граждан не идти на поводу тех, кто предлагает свои юридические услуги для получения пострадавшими полагающихся компенсаций. Он заверил, что государство и есть тот «адвокат, который больше всех заинтересован в том, чтобы пострадавшие получили всю полагающуюся им компенсацию».

Абулгазиев сообщил, что на спецсчет МЧС, открытый для перечисления средств в помощь пострадавшим, неравнодушные граждане собрали более 91 миллиона сомов.

Напомним, грузовой самолет «Боинг-747-400» упал 16 января около 7.20 утра на дома в селе Дача-СУ близ аэропорта «Манас». Воздушное судно выполняло рейс по маршруту Гонконг – Стамбул. В результате авиакатастрофы 39 человек погибли, десятки людей пострадали.