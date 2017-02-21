Новый советник Трампа предупреждал об опасности со стороны Кремля

Новый советник президента Трампа по вопросам национальной безопасности генерал Герберт Макмастер известен как один из ведущих американских военных стратегов, предупреждающих об угрозе международной безопасности, представляемой Россией.

Генерал Макмастер был руководителем проекта по изучению военных возможностей и стратегии российской армии, в том числе, в ходе конфликта на Украине, в результате которого был подготовлен секретный доклад «Военная стратегия России нового поколения».

Во время выступления в Сенате в апреле 2016 года он предупредил законодателей, что опыт боевых действий на Украине показывает, что российская армия достигла высокого технологического уровня в ведении операций с участием самолетов-беспилотников, в области киберопераций и электронной войны. Он также заявил, что Россия обладает более эффективными артиллерийскими системами и боеприпасами, чем Соединенные Штаты.

Выступая в вашингтонском Центре стратегических и международных исследований в мае прошлого года, Герберт Макмастер сделал вывод о том, что целью российской гибридной стратегии является попытка «подорвать систему безопасности в Европе, сложившуюся после «холодной войны», экономический и политический порядок в Европе и заменить его чем-то более отвечающим российским интересам». Генерал также подчеркнул, что Москва поддерживает некоторые крайне правые партии в Европе и предпринимает усилия с целью усугубить миграционный кризис в Европе.