В Узбекистане ищут тело утонувшего в реке подполковника милиции

В Узбекистане спасатели ищут тело подполковника милиции Шухрата Хамидова, утонувшего 19 февраля в реке Сангзор, протекающей через махаллю «Сарбон» в городе Джизаке.

Слухи о самоубийстве милиционера

По словам источника «Озодлика» в правоохранительных органах Джизакской области, заместитель начальника Управления по работе с личным составом ГУВД Джизака, 36-летний подполковник Хамидов Шухрат Шукриллоевич утонул в реке по неизвестным доселе причинам:

– Тело утонувшего сотрудника милиции не нашли даже к обеду понедельника, несмотря на то, что к поиску подключили весь личный состав милиции, – говорит наш источник.

По словам собеседника, прокуратура города Джизака расследует несчастный случай, связанный с подполковником милиции.

Как рассказал репортеру «Озодлика» преподаватель колледжа, проживающий вдоль реки Сангзор, поиски тела подполковника милиции до сих пор продолжаются. Он говорит, что среди местных жителей ходят слухи о том, что «сотрудник, работавший с кадрами в отделении городской милиции, покончил с жизнью, бросившись в реку».

Другой источник нашего радио в городе Джизаке также подтвердил информацию о широком распространении подобных слухов.

Случаи самоубийств среди узбекских силовиков

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал ​о ряде случаев самоубийств среди сотрудников силовых структур Узбекистана.

К примеру, в прошлом году заместитель начальника Управления материально-технического обеспечения Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, полковник Игорь Пирожков застрелился из пистолета в рабочем кабинете.

В 2015 году в Балыкчинском районе Андижанской области 28-летний сотрудник милиции Диёрбек Давлатов повесился на своем рабочем месте.

28 ноября 2015 года заместитель начальника отдела по предотвращению правонарушений Нурабадского ОВД Самаркандской области Узбекистана, 30-летний Ойбек Мамарахимов был найден повешенным у себя дома.

В 2013 году «Озодлик» сообщал о самоубийстве 29-летнего капитана РОВД Чиланзарского района города Ташкента Сарвара Хамидова, который застрелился в своем рабочем кабинете.

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