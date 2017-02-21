Жителям Душанбе разъяснят как вести себя в мегаполисе

Мэрия Душанбе решила создать специальные группы для пропаганды городского образа жизни среди жителей и гостей столицы. По распоряжению главы городской администрации Рустами Эмомали, члены группы должны побывать во всех микрорайонах и махаллях города и разъяснить горожанам и приезжим как вести себя в мегаполисе.

Распоряжение новоиспеченного мэра было издано в то время, когда в социальных сетях разгорелся спор о запрете присутствия в столице приезжих из кишлаков. На прошлой неделе Баходур Раззоков, депутат маджлиса города Душанбе, на встрече президента Эмомали Рахмона с новым руководством и активом столицы, предложил «упорядочить присутствие в Душанбе приезжих из кишлаков», потому что многие из них не знакомы с правилами поведения в мегаполисах.

Многие пользователи соцсетей выразили негодование по поводу этого предложения, так как считают, что большинство жителей Душанбе, в том числе известные ученые, писатели, дипломаты – уроженцы регионов. Предложение депутата столичного маджлиса противоречит и Конституции РТ, которая дает право жителям страны самим выбрать местожительство, говорят они.

А сторонники введения ограничений на присутствие сельчан в городе сетуют на то, что последние годы «из-за засилия приезжих» столица превратилась в «большой кишлак».

Несколько лет тому назад президент Таджикистана Эмомали Рахмон подписал закон о внесении дополнения в Кодекс об административных правонарушениях республики. Согласно поправкам, за незаконное разведение и содержание крупнорогатого или мелкого скота, птиц на территории столицы введены штрафные санкции.