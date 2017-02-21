В Узбекистане аптеки и их сотрудники, завышающие цены, попадут в «черный список»

В Узбекистане в ближайшее время планируется сформировать реестр адресов и реестр работников недобросовестных аптечных учреждений. Данная норма предусмотрена постановлением президента Узбекистана.

Как сообщает Podrobno.uz, в оба этих реестра будут попадать аптеки, действие лицензии которых было прекращено вследствие выявленных нарушений законодательства, в том числе за грубое нарушение порядка ценообразования лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также их работники.

Сведения, внесенные в реестр адресов и реестр работников, будут исключаться из них по истечении трех лет с момента их внесения.

Напомним, что недавно Минздрав опубликовал данные, согласно которым цены на местные лекарственные средства и изделия медицинского назначения за последние несколько месяцев снизились по разным видам препаратов от 8% до 44%.

Сегодня оптовая и розничная продажа ввозимых в страну лекарств и изделий медицинского назначения, а также закупаемых у отечественных производителей, осуществляется с применением предельных торговых надбавок, определяемых независимо от числа посредников, участвующих в поставках. Так, например, для оптовой реализации ставка установлена в размерах не более 15% от покупной стоимости, для розничной реализации – не более 20% от оптовой цены.

Кроме того, были установлены определенные цены более чем на 300 наименований социально значимых лекарственных средств и изделий медицинского назначения, широко применяемых в медицине. Эти цены назначаются ежеквартально специально созданной Республиканской комиссией на основе анализа конъюнктуры мировых цен. В случае грубого нарушения юридическими лицами порядка назначения цен к ним будут применены строгие меры наказания вплоть до лишения их лицензий.