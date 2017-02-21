В Турции судят солдат, обвиняемых в покушении на Эрдогана

В Турции начался суд над солдатами, которые участвовали в попытке переворота в июле 2016 года. Их обвиняют в покушении на президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщает Reuters.

По делу обвиняются 47 человек. Большинство их них – военнослужащие, которые в ночь на 16 июля попытались захватить отель в Мармарисе, где в тот момент находился Эрдоган. Один из обвиняемых заявил, что целью был захват Эрдогана, а не его убийство. Он уточнил, что Эрдогана планировалось доставить на ВВС Акынджи, где находилась база участников переворота. Обвиняемым грозит пожизненное заключение.

По делу также проходит проповедник Фетхуллах Гюлен, живущий в США. Власти Турции называют его идеологом мятежа. Ему также вменяется участие в террористической организации, которую он якобы возглавляет.

Попытка вооруженного переворота произошла в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. В стране было введено чрезвычайное положение и отменено действие Европейской конвенции в защиту прав человека. Первые судебные процессы по делу о попытке переворота начались в конце декабря. В январе был вынесен первый приговор по этому делу – двух военнослужащих приговорили к пожизненному заключению по обвинению в причастности к подготовке государственного переворота.

Всего по делу о попытке переворота были задержаны более 40 тысяч человек.