Трамп назначил советником генерала Герберта Макмастера

Президент США Дональд Трамп назвал имя своего нового советника по национальной безопасности – это генерал-лейтенант Герберт Макмастер. Президент назвал генерала «человеком огромного таланта и огромного опыта».

Макмастеру 54 года. Он служил в Афганистане, участвовал в войне в Персидском заливе, операциях в Ираке. Генерал известен также своим критическим отношением к политике США и роли американских лидеров в годы вьетнамской войны. Генерал Макмастер сменит отправленного Трампом в отставку бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, скрывшего от вице-президента Майка Пенса содержание телефонных разговоров с российским послом.