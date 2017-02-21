Умер Виталий Чуркин, постоянный представитель России при ООН

В Нью-Йорке умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин. Об этом сообщает Министерство иностранных дел. Виталию Чуркину 21 февраля исполнилось бы 65 лет. Причиной смерти, как сообщило американское издание «Нью-Йорк пост», стал сердечный приступ. Дипломат находился в дипломатическом представительстве Российской Федерации, когда почувствовал себя плохо. Скорая медицинская помощь доставила его в госпиталь «в тяжелом состоянии и без сознания».

Виталий Чуркин в 1974 году окончил Московский государственный институт международных отношений, владел английским, французским и монгольским языками. Дипломатическую карьеру начал в отделе переводов МИД СССР, в 1970-х годах участвовал в качестве переводчика в советско-американских переговорах об ограничении стратегических вооружений (ОСВ-2) в Женеве. В дальнейшем был послом России в Бельгии, затем в Канаде. Виталий Чуркин стал постоянным представителем при ООН и при Совете Безопасности ООН в 2006 году.