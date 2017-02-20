Сгоревший ресторан «Манас» возродится в виде огромной двухэтажной юрты

Сгоревший в Ташкенте ресторан «Манас» будет восстановлен, возможно в виде огромной двухэтажной юрты, сообщил создатель ресторана, управляющий партнер Smart Group Санжар Максудов в интервью агентству Uzbekistan Today.

«Манас» будет восстановлен, но пока определенно сказать не могу, будет ли он на старом месте или же на новом, как он будет выглядеть – все это предстоит решить. В частности, как один из вариантов, рассматриваем возможность воплощения проекта, который планировали реализовать в Киеве: он предполагает строительство здания в виде огромной двухэтажной юрты. Думаю, что на этот раз нам придется работать со строителями вплотную. Но и сами конечно будем принимать самое активное участие в процессе», – отметил он.

Кроме того, Максудов рассказал агентству о том, как происходил пожар.

«Возгорание произошло около 10 часов утра, в ресторане практически никого не было. Работали только уборщицы и несколько человек, которые занимались приемкой продуктов от поставщиков. По их словам, когда они увидели полыхающий огонь, своими силами сделать что-либо уже было невозможно. Были вызваны пожарные, позвонили мне. Я добраться до ресторана смог только через полчаса: из-за пожара были перекрыты дороги, пришлось добираться объездами, оставить машину далеко от ресторана и идти к месту пожара пешком. Когда прибыл на место, уже все закончилось…», – отметил он.

По его словам, для всех, кто работал в «Манасе», случившееся стало большим горем.

«Я подошел к своим сотрудникам: девушки плакали открыто, парни уходили, отворачиваясь, и возвращались с красными глазами... Для всех, кто работал в «Манасе», случившееся стало большим горем, потому что для каждого из нас он был больше, чем просто место работы. Ведь мы его все вместе, всем коллективом, строили своими руками, создавали его облик, имидж. А мне плакать было нельзя: во мне мои сотрудники искали поддержки, нужно было решать вопросы ликвидации последствий пожара, трудоустройства сотрудников, завершать работу над подготовкой к открытию новых ресторанов», – подчеркнул он.

Напомним, что ранее «Озодлик» сообщал о том, что пожар в здании ресторана «Манас» (Manas), расположенного на улице Усмана Носира, произошел 7 февраля.

В тот день, в 11:31 по местному времени на место происшествия выехало семь пожарных машин.

Очевицы пожара в узбекской столице говорили о том, что слышали звук взрыва. Однако источник нашего радио в Главном управлении пожарной безопасности УВД Ташкента не подтвердил эту информацию.

Никто при пожаре в ресторане «Манас» не пострадал. Главное управление пожарной безопасности УВД Ташкента сообщало о том, то изучает причины возникновения пожара.