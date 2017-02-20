Казахстанский журналист Жанболат Мамай оставлен под арестом

Суд в Алматы оставил в силе решение об аресте журналиста Жанболата Мамая, которого поместили под стражу на два месяца по обвинениям уголовного характера. Коллега Мамая Инга Иманбай ранее сегодня сказала «Азаттыку» (Казахской редакции радио «Свобода»), что поданная адвокатом апелляционная жалоба содержала просьбу отменить постановление суда первой инстанции о санкционировании ареста и заменить меру пресечения на освобождение под залог.

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме. О решении суда «Азаттыку» сообщила адвокат Жанболата Мамая Жанара Балгабаева. В суд исполняющего обязанности главного редактора газеты «Саяси калам. Трибуна» Жанболата Мамая, известного своей гражданской активностью, не привезли. Ранее сегодня в суде активисты провели акцию в его поддержку.

Мамая задержали 10 февраля, на следующий день Медеуский районный суд вынес постановление о его аресте сроком на два месяца. Следствие заявило, что он якобы отмывал часть «похищенных в БТА Банке денежных средств» якобы «под видом проведения легальных финансовых операции через газету «Саяси калам. Трибуна»». Мамай предъявленные ему обвинения отверг, назвав дело «политическим мотивированным», расценив преследование как попытку помешать выходу «Саяси калам. Трибуна».

С призывом к властям освободить Мамая ранее выступили несколько международных правозащитных организаций. В Казахстане гражданские активисты создали комитет по его защите. На прошлой неделе вышел спецвыпуск «Саяси калам. Трибуна».