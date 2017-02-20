На выборах в Эквадоре решается судьба Джулиана Ассанжа (видео)
В Эквадоре после первого тура президентских выборов лидирует кандидат правящей социалистической партии «Альянс ПАИС», бывший вице-президент Ленин Морено.
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По итогам подсчета 80 процентов бюллетеней Морено набирает 39 процентов голосов избирателей, его ближайший соперник, бывший банкир и консерватор Гильермо Лассо – 29 процентов, сообщает Би-би-си.
Избирательный закон Эквадора позволяет кандидату в президенты победить в первом туре, набрав всего 40 процентов, но при этом он должен как минимум на 10 процентов опережать своего ближайшего соперника.
Кандидат от правой Социал-христианской партии Синтия Витери, занявшая третье место, уже призвала своих избирателей поддержать во втором туре голосования кандидатуру соперника Морено, консерватора Гильермо Лассо.
Эквадор сейчас переживает крупнейший финансовый кризис за последние десятилетия.
От результатов выборов зависит и судьба основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который с 2012 года живет в посольстве Эквадора в Лондоне. Морено говорил, что позволит Ассанжу остаться там, в то время как Лассо намерен выселить его в течение первых 30 дней своего пребывания у власти.
В случае если Ассанж покинет посольство, ему грозит экстрадиция и суд в США в связи с публикацией сайтом WikiLeaks секретных документов американских ведомств. Кроме того, ордер на арест Ассанжа выдан в Швеции – в связи с обвинениями в сексуальном насилии.