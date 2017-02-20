«Единая Россия» отказалась признавать «ДНР» государством

В «Единой России» заявили, что самопровозглашенная «Донецкая народная республика» не является государством. Таким образом замглавы Центрального исполкома партии Константин Мазуревский объяснил отказ признать депутата Госдумы, артиста Иосифа Кобзона иностранным гражданином, несмотря на наличие у него паспорта «ДНР».

Ранее в СМИ появилась информация, что Кобзона могут исключить из «Единой России» из-за выданного ему сепаратистами документа. Однако, как заявил Мазуревский, «надо понимать разницу между признанием отдельных документов и международным признанием государства».

На прошлой неделе президент Владимир Путин подписал указ о признании российскими властями паспортов самопровозглашенных «Донецкой и Луганской народных республик». Посольство США в Киеве, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), а также Министерство иностранных дел Германии осудили это решение.

Российское законодательство запрещает депутатам Государственной Думы иметь гражданство другой страны. В феврале по этой причине – из-за наличия паспорта Германии – из «Единой России» была исключена бывший депутат Мария Максакова.