В Узбекистане начнут присуждать учёные степени PhD и ScD

В Узбекистане решили вернуть своего рода промежуточную между статусом выпускника магистратуры и доктором наук степень кандидата наук, но изменив термин и установив новые правила присуждения этой степени, сообщает агентство «Фергана».

Указом президента Шавката Мирзияева от 16 февраля с 1 июля 2017 года в Узбекистане вводится двухуровневая система послевузовского образования. Первый уровень – базовая докторантура, которую венчает защита диссертации и присуждение ученой степени доктора философии – PhD в соответствующей отрасли науки. Вторая ступень - докторантура с защитой диссертации и присуждением ученой степени доктора наук – Doctor of Science, ScD.

В базовую докторантуру принимаются обладатели степени магистра или высшего образования, либо завершившие клиническую ординатуру (для медицинских наук). Степень PhD присуждается им после защиты диссертации.

В докторантуру принимаются имеющие степень кандидата наук или PhD или другие приравненные к ним степени, полученные за рубежом. После успешной защиты диссертации им присуждается степень ScD.

К защите докторских диссертаций на соискание степени PhD и ScD допускаются также люди, имеющие указанные выше степени и оформленные в качестве самостоятельного соискателя.

Прием в базовую докторантуру и докторантуру осуществляется в пределах бюджетных средств, ежегодно выделяемых на эти цели Академии наук, министерствам, ведомствам и учреждениям, осуществляющим послевузовское образование. С 1 июля обучающиеся в базовой докторантуре будут получать стипендию, приравненную к базовым размерам должностного оклада стажера-исследователя, а обучающиеся в докторантуре – к базовым окладам старших научных сотрудников, имеющих ученую степень кандидата наук.

Как напоминает агентство, с 1 января 2013 года в Узбекистане отказались от присуждения степени кандидата наук – после подписания президентом Исламом Каримовым указа, в котором говорится, что «переход образовательного процесса к стандартам бакалавриата и магистратуры делает, по сути, излишней защиту кандидатских диссертаций». Узбекские власти решили перейти на «одноступенчатую систему послевузовского образования, предусматривающую защиту диссертации непосредственно по присуждению ученой степени доктора наук». К каким проблемам привело это нововведение в системе Академии наук Узбекистана, можно прочитать в материале «Научная жизнь в Узбекистане: Руководители-пенсионеры, их родственники и друзья».

В указе нового президента Узбекистана Шавката Мирзияева о переходе на двухступенчатую систему отмечается, что темпы социально-экономического развития Узбекистана «диктуют необходимость переосмысления накопленного в условиях одноступенчатой системы послевузовского образования опыта с учетом передовой практики ряда зарубежных стран в данной сфере».