Казахстанский правозащитник вновь подвергнут психиатрической экспертизе

Житель города Риддер Восточно-Казахстанской области 64-летний правозащитник Александр Харламов подвергнут психиатрической экспертизе в рамках нового уголовного дела, заведенного на него в ноябре прошлого года по подозрению в разжигании религиозной розни. Об этом Харламов сообщил сегодня по телефону.

Харламов утверждает, что в связи с его направлением на психиатрическую экспертизу были допущены процессуальные нарушения. Так, следствие не ознакомило его с постановлением о направлении на психиатрическую экспертизу, а также с вопросами, которые были поставлены следствием перед психиатрической экспертизой. Однако заключение предварительной психиатрической экспертизы будет известно лишь через несколько недель, говорит Харламов.

Заместитель начальника отдела внутренних дел города Риддер Нуржан Бергеубаев говорит об отсутствии процессуальных нарушений, поскольку Харламов знал о необходимости прохождения психиатрической экспертизы. Ему было предложено поехать на экспертизу самостоятельно, однако Харламов, по словам Бергеубаева, сказал, что у него нет транспорта, поэтому ему был выделен полицейский автомобиль. Психиатрическая экспертиза не была принудительной, утверждает Бергеубаев.

2 февраля в квартире Харламова в рамках нового уголовного дела был проведен обыск, в результате которого у него изъяли оставшиеся экземпляры его брошюры «Самая гениальная книга». Новое уголовное дело на правозащитника Александра Харламова было заведено 16 ноября прошлого года, а 22 ноября психолого-филологическая экспертиза по его книге вынесла заключение о том, что в ее содержании содержится негативное отношение к другим религиям.

Сам Харламов полагает, что истинной причиной нового уголовного дела в отношении него стало то, что он «наступил на больную мозоль» тем, что стал защитником местного предпринимателя, на которого местное полицейское руководство якобы оказывает давление.Александр Харламов известен тем, что в 2013 году он проходил фигурантом уголовного дела по обвинению в разжигании религиозной розни – тогда он размещал в Интернете фрагменты своей будущей «книги». В рамках первого дела Харламов примерно полгода отсидел в следственной тюрьме, два раза подвергался принудительной психиатрической экспертизе.