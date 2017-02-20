В Ирак с необъявленным визитом прибыл министр обороны США Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис прибыл в Багдад с необъявленным визитом, цель которого координация усилий по разгрому экстремистской группировки «Исламское государство». Визит Мэттиса начался на следующий после того, как премьер-министр Ирака Хайдар аль-Абади объявил новый этап в операции по разгрому боевиков на севере Ирака – в западной части города Мосул.

Первые высказывания Мэттиса в Багдаде должны были успокоить иракских лидеров по поводу заявлений, высказанных во время кампании президента Дональда Трампа насчет того, что следует «взять нефть в Ираке» в качестве возмещения стоимости военной поддержки США. По прибытии Мэттис заявил, что Соединенные Штаты «не пришли в Ирак, чтобы захватить нефть».

Иракские силы, поддерживаемые воздушными ударами США, уже четыре месяца ведут бои, чтобы отбить у джихадистов город Мосул – центр нефтедобывающего района Ирака. Иракские силы взяли под контроль окрестности восточной стороны реки Тигр, но боевики все еще удерживают западную часть города.

19 февраля была предпринята последняя попытка наступления на деревени к западу от Мосула, в то время как силы на юге продвинулись к деревне Атбах, где они находятся в пределах досягаемости аэропорта Мосула, который контролируется экстремистами.